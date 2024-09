Ha battuto violentemente la testa dopo essere stato spinto da un amico, al culmine di una discussione, ed è ora in fin di vita Giuseppe Mannoni, 28enne di Thiesi.

L’episodio risale alla settimana scorsa, nel parcheggio del Phi Beach, famoso locale di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. Il responsabile, un ragazzo straniero in vacanza in Sardegna, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni gravi.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Reparto territoriale di Olbia, il 28enne si trovava in vacanza a San Teodoro e una sera con tre amici stranieri ha raggiunto il Phi Beach a Baja Sardinia. Dopo una nottata di bagordi i quattro, alquanto alticci, stavano raggiungendo l’auto nel parcheggio del locale e hanno iniziato a discutere. Uno di loro ha spinto Mannoni che ha perso l'equilibrio, è finito per terra e ha sbattuto la testa con violenza.

Il giovane, che inizialmente ha cercato di rifiutare le cure, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso di Olbia. Qui è stato visitato una prima volta e lasciato in osservazione nell'attesa di esami più approfonditi. Mannoni, però, è tornato a casa a Thiesi, e il giorno successivo si è sentito male. Accompagnato all'ospedale di Ozieri, i medici gli hanno riscontrato un ematoma cerebrale.

Da qui il trasferimento nel reparto Neurochirurgia dell'ospedale di Nuoro, dove è stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico per ridurre l'ematoma. Ora si trova in coma farmacologico in Rianimazione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata