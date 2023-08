Tragedia sfiorata a Baja Sardinia.

Una macchina, per cause da accertare, è uscita fuori strada, distruggendo i muretti di delimitazione, ed è finita sopra due auto posteggiate nella via di sotto.

Illeso il conducente, mentre sono rimaste danneggiate anche altre vetture, colpite dai detriti dei muretti sbriciolati.

Sul posto i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno rimosso l’auto precipitata e messo in sicurezza la strada in una complicata operazione durata cinque ore.

Sono intervenuti anche i carabinieri.

