Impossibilità di valutare in modo completo tutti i pazienti, visto il numero di ingressi, e impossibilità di annotare personalmente i dati nella cartella clinica: sono queste alcune delle motivazioni con le quali la Procura di Tempio ha chiesto l’archiviazione di un fascicolo (omicidio colposo) aperto a carico di due dottoresse del Pronto Soccorso di Olbia.

Di fatto le argomentazioni del pm sanciscono una sorta di resa del sistema sanitario nel presidio olbiese. Il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II, come è noto, soprattutto d’estate è sovraccaricato di accessi e ha pochissimi medici in organico, se qualcosa non funziona, secondo il pm, gli specialisti non possono essere accusati. L’argomentazione “bomba” arriva a conclusione del caso Manca. Salvatore Manca, 61 anni, avvocato sassarese, nell’agosto del 2020 muore all’interno del Pronto Soccorso di Olbia. Il pm, chiedendo l’archiviazione, indica una serie di argomentazioni (una particolare situazione che non permetteva l’agevole lettura dell’esito degli esami; la contraddizione tra la patologia, la dissecazione aortica, e la condizione stabile del paziente). Ma il dato clamoroso arriva alla fine della richiesta di archiviazione, in sostanza il pm scrive che la condizione del Pronto Soccorso (numerosi accessi e poco personale) rende impossibile la valutazione completa dei pazienti. La famiglia di Salvatore Manca, rappresentata dall’avvocato Sebastiano Tola, non ci sta. ll legale ha presentato l’opposizione all’archiviazione. Secondo i parenti della vittima, «durante la permanenza in isolamento e fino al giorno successivo, non solo il paziente non veniva più monitorato o visitato, ma soprattutto, eccettuati i prelievi di sangue effettuati dal personale infermieristico, nessuno rispondeva alle chiamate che lo stesso faceva per manifestare il proprio malessere o le proprie esigenze fisiologiche».

Sempre secondo l’avvocato Tola, però, qualcuno nel reparto aveva capito la drammaticità della situazione, anche prima che Manca si aggravasse. Ora la parola passa al gip di Tempio.

© Riproduzione riservata