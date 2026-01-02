Momenti di paura nel primo pomeriggio lungo la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, all’altezza della galleria di S’Iscala, nel territorio di Budoni. Un’auto, una vecchia Opel Kadett, ha preso fuoco all’interno della canna in direzione Nuoro, sprigionando una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso la galleria, riducendo la visibilità e creando una situazione di forte allarme tra gli automobilisti in transito.

L'auto dopo il rogo

Nel caos dei primi minuti, alcuni veicoli hanno percorso la galleria in contromano nel tentativo di allontanarsi dal fumo e dall’incendio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e gestione della viabilità. Nessuno è rimasto ferito.

Un tratto della statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione sud proprio a causa del veicolo incendiato all’interno della galleria S’Iscala. Il traffico è stato deviato sulla statale 125 al bivio di Budoni sud, al chilometro 111, per consentire le operazioni di emergenza e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nel giro di poco tempo la strada è stata riaperta e il traffico è tornato regolare.

L'auto dopo il rogo

Sul luogo dell’incidente le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Al momento non si segnalano feriti, ma l’episodio ha provocato forti disagi alla viabilità e grande apprensione tra gli automobilisti.

© Riproduzione riservata