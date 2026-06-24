Arzachena, valori del mare alterati: divieto di balneazione a MannenaLo prevede un’ordinanza del sindaco Ragnedda
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Ordinanza del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, di divieto temporaneo di balneazione per un tratto della spiaggia in località Mannena, a partire da oggi, mercoledì 24 giugno.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione trasmessa dall'Arpas (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), che ha rilevato il superamento dei valori limite per il parametro Escherichia coli durante i campionamenti di routine in un tratto del litorale di Mannena, evidenziando la temporanea alterazione dei parametri biologici dell'acqua.
L'ordinanza, spiega il Comune, ha natura precauzionale a tutela della salute pubblica. La polizia locale sta provvedendo al posizionamento della segnaletica di divieto nelle aree interessate e garantirà i controlli sul rispetto della disposizione.
Sono già in corso le analisi sui nuovi campioni prelevati per verificare il ripristino delle normali condizioni di balneabilità.
La revoca del divieto, scrive sempre il Comune di Arzachena, sarà comunicata non appena l'Arpas confermerà il rientro dei valori nei limiti di legge. In attesa, si invitano i bagnanti a rispettare la segnaletica temporanea presente in spiaggia. L’ordinanza è la numero 8 del 24 giugno 2026.