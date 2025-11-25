Ad Arzachena il Natale 2025-2026 non sarà definito solo dal gran concerto di Achille Lauro previsto a fine anno.

L’amministrazione comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi le linee guida per un programma più ampio e diffuso, pensato per coinvolgere l’intero territorio per oltre un mese, dall’8 dicembre al 6 gennaio.

L’obiettivo è quello di offrire un calendario capace di valorizzare tradizioni, identità locale, inclusione e partecipazione della comunità. Le iniziative toccheranno il centro storico e le frazioni con mercatini natalizi dedicati all’artigianato e ai prodotti tipici, spettacoli musicali e teatrali per tutte le età, laboratori creativi per bambini e un ricco percorso di luci e decorazioni che trasformerà le vie del paese in un itinerario suggestivo.

Non mancheranno gli appuntamenti enogastronomici, pensati per promuovere le eccellenze del territorio e rafforzare il legame tra cultura e sapori locali. Fondamentale, come sottolinea il Comune, sarà il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori economici, chiamati a collaborare alla costruzione di un Natale inclusivo, sostenibile e attento al decoro urbano.

A completare il quadro, una campagna di comunicazione che utilizzerà canali digitali, social e mezzi tradizionali per promuovere l’intero programma. Il Dirigente del Settore n. 5 avrà ora il compito di predisporre gli atti necessari.

