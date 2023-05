Due riunioni plenarie tra sindaci, delegazioni comunali, associazioni di categoria e singole aziende private sono in programma, al Cervo Conference Center di Porto Cervo, oggi nell'ambito del G20 Spiagge, il summit, iniziato ieri, che riunisce in questi giorni ad Arzachena i comuni italiani che arrivano ad un milione di presenze turistiche l'anno.

“DMO e Modelli di Governance – è il tema del primo incontro - Quali strutture organizzative si rivelano più capaci per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle coste, facendo collaborare i tanti soggetti della filiera?". La seconda assemblea ha invece per tema: “Galleria di idee per il futuro delle coste italiane; Plenaria di presentazione dei risultati dei tavoli di lavoro e delle azioni prioritarie da intraprendere da parte delle destinazioni costiere nei prossimi anni”.

In mattinata si sono tenuti 8 tra Workshop e focus group sulle principali tematiche legate alle destinazioni costiere. «È un confronto vero e profondo – afferma Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Treporti e all’unanimità riconfermata coordinatrice nazionale del network – sia perché le singole amministrazioni comunali hanno la necessità di alzare lo sguardo dal loro particolare per guardare lontano, sia perché tutti insieme in questo Summit abbiamo compreso la forza e la determinazione creata negli anni dal nostro network. Continueremo così con l’obiettivo di dare un futuro alle coste italiane nel segno della sostenibilità».

Alle giornate di incontro sono presenti anche le amministrazioni comunali delle maggiori località costiere della Sardegna. «Nella prima giornata di lavoro del G20Spiagge, oggi a Porto Cervo abbiamo presentato alle delegazioni ospiti l’evoluzione del modello turistico Costa Smeralda che, dopo 60 anni dalla nascita, continua a rappresentare un unicum tra le mete più esclusive del Mediterraneo. I valori di tutela ambientale e di integrazione architettonica nel paesaggio che hanno contraddistinto il progetto del principe Karim Aga Khan negli anni ‘60, restano ancora oggi tra i temi prioritari che guidano le scelte dell’amministrazione comunale di Arzachena e che condividiamo con le altre località appartenenti al network», dichiara il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.

Domani, ultimo giorno del summit, presso AMA-Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, dalle 9:30 alle 10:30 ci sarà un incontro riservato agli operatori turistici di Arzachena con la presentazione e confronto sui primi risultati della nuova strategia di sviluppo turistico del Comune smeraldino. Alle 11 avrà luogo il Convegno nazionale annuale G20Spiagge sul tema: "Definiamo insieme il futuro delle coste italiane, il primo settore turistico nazionale”; modererà Monica Leofreddi, conduttrice tv Rai.

