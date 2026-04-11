Arzachena rilancia AgendaBLU: al via il calendario 2026 tra ambiente e partecipazionePulizia di spiagge e fondali, educazione nelle scuole e giornate simbolo
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L’Amministrazione comunale di Arzachena ha varato il nuovo calendario di AgendaBLU, il format, nato nel 2018 che, coordinati dal Comune, unisce istituzioni, fondazioni e volontari con l’obiettivo di proteggere il patrimonio naturalistico della Sardegna attraverso giornate di sensibilizzazione e progetti concreti di tutela ambientale.
«Dal 2018, AgendaBLU è il catalizzatore che unisce le energie di tanti volontari. Il contributo di associazioni, fondazioni e società del territorio è fondamentale per veicolare un messaggio forte e condiviso sui valori che portiamo avanti a difesa dei nostri litorali - spiega l’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni -. La natura è la nostra risorsa primaria. Con ogni singolo appuntamento vogliamo accrescere la coscienza civica di cittadini e coinvolgere attivamente le scuole. Unire le forze è l’unica via per garantire un futuro sostenibile e preservare la bellezza che rende la nostra destinazione unica al mondo».
Il Calendario AgendaBLU 2026 prevede interventi mirati alla pulizia di litorali e fondali, oltre a momenti formativi per gli studenti; questo il programma: 18/22 aprile: Plastic Free Plogging Day in occasione della Giornata della Terra; 21 aprile: Smeralda Holding Blue Days, pulizia della spiaggia di Liscia Ruja; 22 aprile: Smeralda Holding Blue Days, educazione ambientale per le classi quinte delle scuole primarie al Conference Center di Porto Cervo in occasione della Giornata della Terra; 16 maggio: Smeralda Holding Blue Days, pulizia dei fondali del porto di Porto Cervo; 6/7 giugno: Il Pianeta non è un posacenere, raccolta mozziconi dalle spiagge con Plastic Free Onlus; 8 giugno: Clean Beach Day per la Giornata mondiale degli Oceani a cura dello Yacht Club Costa Smeralda; 18/19 settembre: adesione del Comune di Arzachena alla campagna nazionale "Puliamo il Mondo" di Legambiente; 26/27 settembre: World Cleanup Day con Plastic Free Onlus; Novembre: focus sulle scuole con un contest dedicato agli studenti insieme a Plastic Free Onlus.
Nelle prossime settimane, AgendaBLU punta ad ampliare ulteriormente la platea dei partner per coinvolgere capillarmente operatori turistici, residenti e visitatori nel percorso di sensibilizzazione necessario a garantire lo sviluppo sostenibile di Arzachena.