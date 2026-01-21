È profondo e sincero ad Arzachena il cordoglio per la morte di Pasquale Ragnedda, sindaco del paese da 2003 al 2008 e in precedenza vicesindaco. Aveva 86 anni. Insegnante di matematica e fisica ha seguito fin da giovane le vicende amministrative del paese e quelle politiche, militando nelle file della Democrazia Cristiana. Prima di diventare primo cittadino del paese ha ricoperto per diversi anni, a Olbia, la carica di presidente della Comunità Montana Riviera di Gallura e quella del presidente della Usl n.2. (Unità Sanitaria Locale) poi divenuta ASL.

«Il professor Ragnedda ha rappresentato una figura di rilievo che ha servito le istituzioni con dedizione e impegno», ha scritto questa mattina il sindaco, Roberto Ragnedda, ricordandone «con rispetto il contributo umano e civile profuso nel corso del suo mandato a favore della crescita del nostro territorio».

Un politico, Pasquale Ragnedda, che ha seguito e contribuito allo sviluppo di Arzachena e del suo territorio per oltre un trentennio. Col passare degli anni si era ritirato dalla politica attiva pur seguendola sempre con grande attenzione e comunque partecipando alla vita della cittadina senza mancare agli eventi di carattere politico, sociale ed economico anche degli ultimissimi tempi. I funerali si svolgeranno giovedì 22 gennaio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della neve-Tempio Nuovo.

