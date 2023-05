Due riunioni plenarie sono in programma, al Cervo Conference Center di Porto Cervo, questo pomeriggio nell'ambito del G20 Spiagge, il summit, iniziato ieri, che riunisce in questi giorni ad Arzachena i comuni italiani che arrivano ad un milione di presenze turistiche all'anno.

”DMO e Modelli di Governance – è il tema del primo incontro - Quali strutture organizzative si rivelano più cacaci per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle coste, facendo collaborare i tanti soggetti della filiera? La seconda assemblea ha invece per tema: Galleria di idee per il futuro delle coste italiane; Plenaria di presentazione dei risultati dei tavoli di lavoro e delle azioni prioritarie da intraprendere da parte delle destinazioni costiere nei prossimi anni. In mattinata si sono tenuti 8 Workshop e focus group sulle principali tematiche legate alle destinazioni costiere.

L’obiettivo da tempo perseguito dal G20 Spiagge è quello di ottenere una legge che tenga conto delle problematiche che si creano per le città balneari che passano da 10 o 15mila abitanti a oltre 100 o 200 mila nel corso dei mesi estivi.

«L’obiettivo che tutti noi abbiamo è di garantire un miglioramento della qualità della vita ai residenti e di creare nuove opportunità di sviluppo alle nostre comunità: così sapremo rendere migliore la nostra offerta turistica», dichiarò tempo fa la coordinatrice Roberta Nesto. Domani, ultimogiorno del summit, presso AMA-Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, dalle 9.30 alle 10.30 ci sarà un incontro riservato agli operatori turistici di Arzachena con la presentazione e confronto sui primi risultati della nuova strategia di sviluppo turistico del Comune smeraldino. Alle 11 avrà luogo il Convegno nazionale annuale G20Spiagge sul tema: Definiamo insieme il futuro delle coste italiane, il primo settore turistico nazionale; Modera Monica Leofreddi, conduttrice tv Rai.

