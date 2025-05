«Nel periodo dei ponti festivi sono state elevate circa 30 sanzioni, con un massimo di 400 euro per singolo ingombrante abbandonato». A dichiararlo è Salvatore Mendula, delegato alla Viabilità e Polizia locale, commentando le attività volte al contrasto del fenomeno di abbandono dei rifiuti. «L’attività di controllo e repressione di abusi e reati ambientali è condotta grazie a una squadra dedicata e al supporto della centrale operativa che monitora le aree statisticamente più colpite».

A seguito della riorganizzazione del servizio – effettuata dal comandante della Polizia Locale, Davide Ullasci, sono stati rafforzati il monitoraggio e gli interventi delle pattuglie nelle isole ecologiche dell’agro, prese di mira soprattutto durante i ponti festivi del 25 aprile e 1 maggio. Nella sola giornata del 29 aprile, ad esempio, sono state elevate ben 16 sanzioni a non residenti, ripresi dalle telecamere e identificati nell’isola ecologica nella località di San Luca.

Il conferimento di ingombranti (elettrodomestici, arredi, ecc.) agli ecocentri di via Livorno a Cannigione e in zona artigianale ad Arzachena, ricorda l’Amministrazione comunale, è gratuito, così come il ritiro a casa su prenotazione. Per informazioni contattare la Sceas al numero 0789 1714656 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17) o al numero verde 800194925 (dalle 9 alle 13), oppure inviando un’email a sceasarzachena@gmail.com

© Riproduzione riservata