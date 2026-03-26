Ad Arzachena torna dal 4 al 6 aprile il Pasquetta Sound Festival, giunto alla seconda edizione e pensato come apertura della stagione turistica. Un calendario ricco di appuntamenti che intreccia tradizione, spettacolo e musica, culminando nel concerto gratuito di Pasquetta a Cannigione con Fedez, Francesca Michielin e Manuelito.

«Il Pasquetta Sound Festival è il nostro manifesto per la primavera con un'offerta che unisce l'identità gallurese alla modernità dei grandi eventi musicali - afferma il sindaco Roberto Ragnedda -. Arzachena si propone come una destinazione esperienziale completa. Vogliamo che diventi meta di riferimento per chi cerca cultura, natura e intrattenimento fuori dai picchi turistici estivi. Investire in eventi come il Pasquetta Sound Festival significa attivare un volano per l'intera economia locale, mostrando una Sardegna accogliente, sostenibile e ricca di bellezza in ogni stagione. Il festival diventa, quindi, la porta di accesso a un territorio che vanta 88 chilometri di costa e un'eredità di 6 mila anni di storia testimoniata da 8 straordinari siti archeologici che saranno aperti al pubblico anche a Pasqua: dalla tomba dei giganti di Coddu Ecchju, al villaggio nuragico La Prisgiona, fino al tempietto di Malchittu».

Il via sabato 4 aprile nel centro storico con l’inaugurazione della Scalinata di Santa Lucia, firmata dal collettivo Truly Design Crew e ispirata alla progressione di Fibonacci. A seguire, lo spettacolo “Isola in Festa” con Giuliano Marongiu e musica dal vivo. Domenica spazio a famiglie e artigianato, mentre lunedì 6 aprile Cannigione ospita la maratona musicale dalle 14 tra DJ set e live. Attesi migliaia di visitatori per un evento che unisce cultura, enogastronomia e intrattenimento, proponendo Arzachena tra le mete più dinamiche della primavera sarda.

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