Momenti di paura questa mattina, intorno alle 12, in corso Garibaldi ad Arzachena, quando grossi calcinacci sono precipitati da una palazzina in fase di ristrutturazione.

I frammenti di intonaco e altri elementi costruttivi sono finiti sulla strada e sulle auto parcheggiate, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Arzachena per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

(Unioneonline/v.f.)

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