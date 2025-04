A breve distanza dall’ultima rappresentazione, ecco all’Ama Auditorium di Arzachena, gestito dall’associazione Deamater, “L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”, di e con Ascanio Celestini, che verrà messo in scena domani, giovedì 3 aprile, alle 21:00.

Ascanio Celestini racconta il Francesco di oggi: «A San Francesco si deve l’invenzione del Presepe», scrivono gli organizzatori, «che trova i propri personaggi in strada, tra le case popolari, tra coloro che, oggi come ieri, nessuno vede: Guarda in basso, nel parcheggio davanti alla finestra della sua casa popolare. I personaggi sono tanti e condividono lo stesso asfalto, la stessa condizione umana».

Le musiche sono di Gianluca Casadei, la voce di Agata Celestini, le immagini sono state dipinte da Franco Biagioni.

L’ultima rappresentazione della stagione sarà il 15 aprile con “Ferdinando”, di Annibale Ruccello, regia Arturo Cirillo con Sabrina Scuccimarra, Anna Rita Vitolo, Arturo Cirillo, Riccardo Ciccarelli.

