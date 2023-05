Tutto pronto oggi per il G20 Spiagge, l’importante summit nazionale che per 3 giorni, fino al 5 maggio, si svolge ad Arzachena. In mattinata sono attese le delegazioni dei 26 Comuni balneari italiani che registrano il maggior numero di presenze turistiche, almeno un milione annuo. In particolare l’obiettivo è quello di “elaborare delle strategie innovative e tracciare delle progettualità utili a definire una gestione responsabile e intelligente, sia in termini ambientali che economici e sociali, delle fragili e preziose coste italiane”.

Si parte dalle Cantine Surrau. In località Chilvagghja, alle 18, con una riunione di sindaci aderenti alla rete G20s, seguiranno un aperitivo e serata di benvenuto.

Le giornate dal 3 al 4 maggio sono riservate agli addetti ai lavori. L’ultimo giorno del summit, il 5 maggio, si terrà il convegno conclusivo aperto al pubblico presso l’Auditorium Comunale. E proprio su quest’ultimo giunge la polemica da parte di Francesco Gambella, segretario regionale ITB Italia, il quale scrive: “Peccato che ITB Italia, unitamente alla maggioranza delle sigle in rappresentanza della categoria dei balneari, non sia stata inviata (risulterebbe, invece, la partecipazione di una sola associazione). Una mancanza che intendiamo condannare fermamente”.

Per il segretario regionale ITB Italia “non si può parlare di turismo balneare quando alcuni Comuni prevedono nei PUL la cancellazione di concessioni ed il taglio della metà di quelle rimanenti. Non si può parlare di sviluppo del turismo balneare quando, nella programmazione di quei Comuni che, in estate, ricevono 300 mila turisti, non si prevedono i servizi di base come docce, spogliatoi e bagni. Tutto ciò è totalmente contrario al concetto di sviluppo ed accoglienza”. Pertanto, “dalle ore 10.30 ci sarà un presidio dei balneari contro il Pul di Arzachena, contro la Bolkestein e in totale disaccordo contro l’organizzazione del G20 spiagge che non ha invitato diverse associazioni di balneari privandoci della possibilità di portare al tavolo le nostre considerazioni.”

