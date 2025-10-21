Ad Arzachena saranno riqualificati i marciapiedi del lungomare Andrea Doria, a Cannigione.

I lavori partono in questo mese di ottobre, informa il Comune, dall’ingresso sud fino al porto e saranno divisi in tre lotti. “Pavimentazione, impianti elettrici, alberature e aiuole, pali dell’illuminazione verranno rimodernati o realizzati ex novo dove mancanti”, spiega Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni.

“Tra gli interventi in programma: la rimozione delle barriere architettoniche, l’utilizzo di resina per la pavimentazione con cordonata in granito, l’introduzione di nuovi spazi verdi, l’installazione di nuovi arredi e la ricostruzione dei parapetti. Per questo lavoriamo anche in collaborazione con il Demanio Regionale per garantire la disponibilità delle aree su cui ricadranno le nuove opere. Con questa iniziativa si aggiunge valore e decoro all’intero borgo, favorendo le attività nautiche e commerciali, oltre a rendere più piacevoli le passeggiate”.

I lavori del primo lotto sono per un importo di poco più di 300mila euro, già disponibili in bilancio; l’intervento sarà come detto in tre lotti, inseriti nel piano triennale fino al 2028 e per quell’anno si prevede il completamento dell’intervento, che sarà di un valore pari a 1 milione e 280 mila euro.

“L’Amministrazione comunale vuole rinnovare l’immagine dell’area della marina di Cannigione, uno dei luoghi turistici più attrattivi della destinazione in cui è necessario elevare la qualità dei servizi e delle infrastrutture”, aggiunge l’assessore Massimo Azzena.

