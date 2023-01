Un’opportunità a tutela della salute per arzachenesi e olbiesi la offre Smeralda Holding con la seconda edizione dell’iniziativa “Settimane della prevenzione”.

Dal 23 gennaio al 28 febbraio 2023 è in programma un calendario di visite di controllo gratuite offerte dalla società, braccio operativo della Qatar Holding in Sardegna. «In questi anni siamo diventati tutti più sensibili al tema della salute ma, spesso, esami diagnostici e visite possono incidere in maniera consistente sui bilanci familiari – ha dichiarato Mario Ferraro, amministratore delegato della holding.

Vogliamo offrire un servizio come valore aggiunto per la comunità e investire sulla prevenzione di alcune tra le più diffuse patologie. Prevenzione, benessere e diffusione di buone pratiche per uno stile di vita sano sono tra gli obiettivi del programma che si inserisce tra le attività di responsabilità etica e sociale dell’azienda. Per 5 settimane, ogni giorno sarà dedicato a specifiche patologie tra cui neoplasie mammarie (lunedì), Ictus (martedì), mappatura nei/melanoma e neoplasie tiroidee (mercoledì), cardiopatie (giovedì), diabete di tipo 2 e obesità/consulenze con un dietologo (sabato), tumore alla prostata (sabato).

Per prenotare una visita scrivere un’email alla segreteria del Centro Medico di Porto Cervo attiva da oggi, mercoledì 18 gennaio, all’indirizzo smcs@consorziocostasmeralda.com, oppure chiamare il numero 0789 94577 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. I posti sono limitati e assegnati in ordine cronologico di prenotazione.

