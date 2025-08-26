Sono stati inseguiti e di fatto arrestati dal personale dell’istituto di vigilanza del consorzio Costa Smeralda, i due presunti responsabili dello scippo di una turista avvenuto ieri nei pressi della Marina di Porto Cervo. Le guardie giurate coordinate dal comandante Franco Testoni hanno bloccato i due presunti scippatori dopo un inseguimento, poco lontano dal punto dove era avvenuto lo scippo.

Alla donna è stato sottratto un orologio di grande valore, con le stesse modalità di altri scippi per i quali sono state già arrestate tre persone che ora si trovano in carcere. I due presunti responsabili dell’aggressione di ieri sera sono stati consegnati ai carabinieri della stazione di Porto Cervo, che hanno provveduto a formalizzare l’arresto e a trasferire le persone fermate nel carcere di Bancali.

L’istituto di vigilanza del consorzio Costa Smeralda era stato determinante anche per l’arresto degli altri tre presunti scippatori, aveva fornito le immagini determinanti per l’individuazione dei malviventi. Ora le due persone arrestate, entrambe di nazionalità francese, compariranno davanti al gip del tribunale di Tempio. L’istituto di vigilanza del consorzio Costa Smeralda ha fornito ai carabinieri alla procura di Tempio altre immagini e video per l’inchiesta.

