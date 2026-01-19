Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, non ha chiuso le scuole cittadine, a differenza di altri colleghi, nonostante l’allerta meteo rossa regionale.

Questa mattina ha però firmato un’ordinanza con la quale vieta l’accesso, il transito e qualsiasi attività sulle strade e nelle aree alberate dell’isola di Caprera, per il rischio di caduta di rami o alberi, con eccezione per i residenti che devono raggiungere la propria casa sita nell’isola.

Il provvedimento, firmato e pubblicato questa mattina, si è reso necessario dopo essere stato valutato il concreto rischio, nell’isola di Garibaldi, di caduta di rami e alberi, anche di grandi dimensioni, che potrebbero colpire persone o veicoli e ostacolare la viabilità.

Il divieto non si applica tuttavia ai residenti che devono raggiungere o lasciare le proprie abitazioni.

Intanto il sindaco ha voluto chiarire le ragioni della mancata chiusura degli istituti scolastici, spiegando che gli edifici si trovano prevalentemente in zone sopraelevate e servite da strade in pendenza, caratteristiche che favoriscono il rapido deflusso delle acque piovane e riducono il rischio di allagamenti.

Secondo Lai, la sospensione delle lezioni avrebbe inoltre comportato la presenza, nelle ore mattutine, di numerosi minori non sottoposti alla vigilanza scolastica, con la possibilità che si spostassero autonomamente verso aree potenzialmente più pericolose.

