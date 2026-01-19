maltempo
19 gennaio 2026 alle 18:17aggiornato il 19 gennaio 2026 alle 18:41
Allerta in Gallura, il bando di polizia locale e associazioni: «Non state ai piani bassi»Danni per ora limitati ma sono sotto stretta osservazioni le portate dei torrenti
Protezione civile in allarme per l’aumento delle precipitazioni in Gallura. A Olbia non si segnalano situazioni rilevanti di pericolo, ma la Polizia locale e associazioni di volontariato come Gaia stanno informando la popolazione sulle misure di autoprotezione.
In viale Aldo Moro è stato messo in sicurezza un tratto di strada dopo la caduta di un albero.
A Tempio i volontari della Protezione civile Alta Gallura hanno già effettuato diversi interventi per la caduta di rami, inoltre vengono monitorati diversi corsi d’acqua
