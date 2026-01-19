Protezione civile in allarme per l’aumento delle precipitazioni in Gallura. A Olbia non si segnalano situazioni rilevanti di pericolo, ma la Polizia locale e associazioni di volontariato come Gaia stanno informando la popolazione sulle misure di autoprotezione.

Albero caduto in via Settembrini a Tempio
Albero caduto in via Settembrini a Tempio
Albero caduto in via Settembrini a Tempio

In viale Aldo Moro è stato messo in sicurezza un tratto di strada dopo la caduta di un albero.

contentid/1a963322-6e2e-4f09-8755-efbab71f2099
contentid/1a963322-6e2e-4f09-8755-efbab71f2099

A Tempio i volontari della Protezione civile Alta Gallura hanno già effettuato diversi interventi per la caduta di rami, inoltre vengono monitorati diversi corsi d’acqua

© Riproduzione riservata