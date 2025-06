Drammatica udienza davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Sassari per il caso di Sergio Pau (65 anni, di Padru). L’uomo, costretto a letto 24 ore su 24, si muove nella sua cella, a Bancali, solo con la sedia a rotelle. Pau sta scontando l’ergastolo dal 2007, è stato infatti riconosciuto responsabile dell’omicidio dello stalliere rumeno, Danut Milea, avvenuto nelle campagne di Padru.

Secondo il suo legale, l’avvocato Abele Cherchi, Pau rischia di morire in carcere. Sergio Pau, stando all’istanza presentata dal suo legale versa in condizioni gravissime dopo un delicato intervento chirurgico subito di recente. L’ergastolano è stato operato per gravi disfunzioni cardiache e soffre di diabete, oltre che di numerose patologie.

L’avvocato Cherchi ha sollecitato i giudici a una decisione urgente per i domiciliari: «Fra un pò il mio assistito avrà bisogno di un becchino». Il perito incaricato di valutare le condizioni di Pau ha dichiarato di non essere nelle condizioni di stabilire se lo stato di salute dell’uomo è compatibile con il carcere. Ora il Tribunale di Sorveglianza dovrà decidere sull’istanza di Cherchi.

