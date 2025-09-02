Allarme incendi ad Arzachena: limitazioni nell’accesso alla strada di Liscia RujaNon più di 300 le auto che potranno raggiungere il parcheggio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il sindaco Roberto Ragnedda ha emesso un’ordinanza urgente per disciplinare l’accesso alla strada della spiaggia di Liscia Ruja a seguito del bollettino di pericolo incendi, codice arancio, comunicato dalla Protezione Civile Regionale.
A tutela della sicurezza dei cittadini dal possibile pericolo di incendi, nella giornata di martedì 2 settembre 2025 è necessario rispettare le seguenti indicazioni a causa delle condizioni meteo avverse dovute al forte vento: «L’accesso alla strada di Liscia Ruja è consentito per un massimo di 300 auto. L’accesso all’area adibita ai parcheggi, compresa quella riservata ai consorziati Costa Smeralda, dovrà essere vigilata a cura del personale dei concessionari degli stessi e si dovrà consentire l’ingresso ad un massimo di 300 auto e comunicato tempestivamente al Comando della Polizia Locale una volta raggiunto il numero autorizzato».