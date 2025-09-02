Il sindaco Roberto Ragnedda ha emesso un’ordinanza urgente per disciplinare l’accesso alla strada della spiaggia di Liscia Ruja a seguito del bollettino di pericolo incendi, codice arancio, comunicato dalla Protezione Civile Regionale.

A tutela della sicurezza dei cittadini dal possibile pericolo di incendi, nella giornata di martedì 2 settembre 2025 è necessario rispettare le seguenti indicazioni a causa delle condizioni meteo avverse dovute al forte vento: «L’accesso alla strada di Liscia Ruja è consentito per un massimo di 300 auto. L’accesso all’area adibita ai parcheggi, compresa quella riservata ai consorziati Costa Smeralda, dovrà essere vigilata a cura del personale dei concessionari degli stessi e si dovrà consentire l’ingresso ad un massimo di 300 auto e comunicato tempestivamente al Comando della Polizia Locale una volta raggiunto il numero autorizzato».

