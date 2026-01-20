Nottata di interventi della Protezione Civile in Gallura: le precipitazioni intense e interrotte di queste ore, insieme al vento, hanno dato molto da fare agli operatori della macchina regionale e alle forze dell’ordine.

A Olbia la notte è trascorsa senza particolari problemi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di strade dopo la caduta di rami e pali, inoltre sono stati messi in sicurezza degli edifici. Preoccupano alcuni allagamenti, ma la rete dei canali cittadini garantisce un regolare deflusso dell’acqua. Il sottopasso di via Amba Alagi resta chiuso.

Il sindaco Settimo Nizzi ha dichiarato: «Continua il monitoraggio costante di tutte le aree critiche del centro abitato, i canali sono tutti sotto stretto controllo». A Tempio e nei centri vicini ci sono stati diversi interventi per la caduta di alberi e per allagamenti che non hanno causato danni ingenti. L’associazione di Protezione Civile di Tempio sta intervenendo per la caduta di un grosso albero dentro la pineta di San Lorenzo, nel centro abitato della cittadina. L’assessore comunale Francesco Quargnenti e il responsabile dei volontari, Roberto Cossu, questa mattina effettueranno diversi sopralluoghi nelle zone a rischio.

Ad Arzachena l’assessore comunale delegato per la Protezione Civile, Alessandro Malu, sta coordinando le attività dei gruppi di volontariato, con la massima attenzione per la località Lu Mulinu. Sotto stretto monitoraggio anche il Rio Piatu, nel territorio di Sant’Antonio di Gallura, il sindaco Carlo Viti ha confermato che la situazione è sotto controllo, è stato segnalato l’allagamento di un seminterrato nel centro abitato del paese.

I collegamenti tra Palau e La Maddalena proseguono, con un solo traghetto. A Santa Teresa è stata annullata la partenza delle 7,30 del traghetto diretto a Bonifacio. Sempre a La Maddalena sono stati segnalati smottamenti e la caduta di qualche albero. Il sindaco Fabio Lai ha deciso di non chiudere le scuole e la scelta è al centro di polemiche.

