Va alla Roma il Trofeo Città di Arzachena 2025. Nella finale della seconda edizione del torneo di calcio giovanile riservato agli Under 14, giocata al Biagio Pirina di Arzachena, i giallorossi hanno sconfitto il Calcio Pirri 3-0.

Decisiva ai fini della conquista del titolo in palio nella manifestazione intitolata a Martino Mannoni, organizzata dalla Sigma Cagliari col contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna, la doppietta nell’ultimo atto di Riccardo Coccia. La tre giorni, andata in scena tra il Biagio Pirina e l’altro impianto sportivo di Arzachena, il Luigi Orecchioni, ha coinvolto i talenti in erba di società professionistiche e dilettantistiche italiane: oltre ai vincitori della Roma e ai vice campioni del Calcio Pirri, e ai “padroni di casa” dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, sui campi galluresi si sono confrontate le squadre di Cagliari, Juventus, Torres (con due formazioni), Costa Orientale Sarda, Olbia 1905 Academy, Antas Calcio, Futura Calcio Sales e Carloforte.

Assegnati anche alcuni premi individuali, nello specifico il riconoscimento per il Miglior portiere, andato a Riccardo Onano del Calcio Pirri, e il premio per il Miglior giocatore, vinto da Coccia della Roma, che si aggiudica anche il titolo di capocannoniere del torneo.

