A partire da oggi, mercoledì 15 ottobre, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Arzachena è gestito dalla De Vizia Transfer S.p.A., che subentra alla Ciclat/SCEAS Scarl. Cambio di gestione che, in realtà, era stato annunciato dal delegato all’ambiente, Michele Occhioni, per il primo di questo mese ma che poi per motivi tecnici è slittato ad oggi.

L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini il cambio di gestione a partire dalla giornata di oggi precisando tuttavia che, per ora, nulla cambia per loro, nel senso che la raccolta differenziata continuerà secondo le stesse modalità, giorni e orari attualmente in vigore.

Nei prossimi mesi verranno introdotte delle novità, informa sempre l’amministrazione comunale e, si auspicano miglioramenti nel servizio che saranno comunicati, afferma sempre l’amministrazione, con largo anticipo, attraverso tutti i canali ufficiali del Comune (sito web, social e avvisi pubblici).

L’Amministrazione comunale ringrazia la ditta uscente, la Ciclat/SCEAS Scarl per il servizio svolto, augura buon lavoro alla nuova società, la De Vizia Transfer S.p.A.

