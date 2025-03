Arresto non convalidato e nessuna misura cautelare a carico: è questa la decisione del gip del Tribunale di Sassari per una coppia accusata di avere derubato il titolare di un ristorante a Badesi.

I fatti risalgono alla notte di domenica 9 marzo. I carabinieri hanno fermato la coppia che procedeva a forte velocità a bordo di una Peugeot 207 sulla Provinciale 90, in territorio di Valledoria. Nell’auto sono stati trovati arnesi da scasso e la descrizione delle due persone a bordo coincideva con quella dei soggetti che avevano appena portato via dal ristorante circa 70 euro in monete.

Il giudice ha rilevato che l’arresto non è avvenuto nell’immediatezza del fatto e ha disposto la liberazione della coppia, così come chiedevano gli avvocati Irene Spezzigu e Alessandro Carta.

