Tredicesima edizione alle porte, “Sul filo del discorso” è pronta ad animare il centro storico olbiese con oltre 25 appuntamenti tra libri, recital, divulgazione scientifica, teatro. La rassegna letteraria, patrocinata dal Comune di Olbia e organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana, partirà il 23 giugno per una lunghissima cavalcata che si concluderà il 15 settembre: sul palco della Piazza dello Scolastico da Massimo Carlotto a GuidoTonelli, da Gene Gnocchi a Daniel Lumera, da Stefano Vicari a Rosa Matteucci e Luca Sommi. «Questa rassegna è il cuore pulsante dell’estate culturale olbiese, un progetto che cresce di anno in anno – così l’assessora alla cultura Sabrina Serra - Con questa manifestazione vogliamo offrire un’estate all’insegna dell’incontro e della condivisione. La cultura deve essere accessibile, viva, partecipata e la rassegna di Olbia rispecchia questo nostro approccio». Lunedi 23, con inizio alle 21, apre il libro di Pietro Grossi "Qualcuno di noi"( Mondadori), il 25 si prosegue con Roberta Schira con il nuovo “Le margherite sanno aspettare” (Garzanti), nuovamente in città dopo la vittoria del Premio eno-letterario Vermentino l’anno passato. Il 26 Giugno sarà la volta dell’attore Marco Bonini, prima in veste di scrittore con "L’amorevole grado di separazione” (Mondadori) mentre, Venerdì 27, da protagonista del primo evento teatrale nel monologo “Povero Ulisse”, tratto dall’Odissea di Omero. Ad inaugurare gli appuntamenti di Luglio, Mercoledì 2, il libro di Fabio Delizzos, "La Setta dei libri maledetti" ( Newton Compton Editori) mentre venerdì 4 Luglio la rassegna incontra il neuropsichiatra Stefano Vicari con la sua opera "Adolescenti interrotti" – Feltrinelli. Massimo Carlotto atteso il 9 luglio con il recente “Danzate su di me" (SEM) mentre venerdì 11 ci sarà la lectio magistralis del fisico e divulgatore Guido Tonelli intorno al libro: "L'eleganza del vuoto. Di cosa è fatto l'universo” (Feltrinelli). Ancora due libri, Martedì 15 luglio, "La distanza che cura" ( Mondadori) della psicologa Valeria Locati, e Mercoledì 16 luglio, "Love at the first fight" (Mondadori) della booktoker Valentina Ghetti. Giovedì 17 luglio l’incontro con il magistrato Marco De Paolis che presenta il libro "Caccia ai nazisti" ( Rizzoli) mentre Venerdì 18 sarà la volta del docente Ruben Razzante con il suo libro "Algoritmo dell’uguaglianza. Intelligenza Artificiale, diritti della persona, crescita delle imprese"( Franco Angeli). Si torna al teatro, e all’ironia, Mercoledì 23 luglio, con lo spettacolo “Una crepa nel Crepuscolo” di e con Gene Gnocchi, accompagnato da Diego Cassani alla chitarra. Luglio si conclude con l’atteso Daniel Lumera, “Ti lascio andare. Come alleggerirsi da pensieri, ricordi e altri pesi invisibili per fare spazio alla vita” di Mondadori, il 25; il libro di Rosa Matteucci, “Cartagloria” (Mondadori), il 28 ; il ritorno di Luca Sommi, questa volta con “Solo amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali” (PaperFirst), il 31. Ad agosto di parte con lo showcooking dell’amato chef Luca Pappagallo, Mercoledì 6, mentre Giovedì 7 agosto sul palco il teatro di Elena Pau e Laura Marinoni, musiche di Alessandro Nidi, in scena con “Le Judikesse”. Martedì 26 agosto ancora un recital, “Dell’Amore, della Guerra e degli Ultimi”, con Stefano Fresi e la musica di Cristiana Polegri (voce e sax) ed Egidio Marchitelli (chitarra). Lunedì 15 settembre la rassegna chiude con un incontro rivolto agli studenti, la conferenza/incontro dal titolo “Matematica, Intelligenza Artificiale e le nuove Tecnologie”a cura del docente Elia Bombardelli. L’ingresso alla rassegna è libero e gratuito, la direzione artistica è a cura di Anna Maria Franca Uggias.

