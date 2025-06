Grazie alla sperimentata e collaudata formula formativa “Alternanza Scuola-Lavoro”, quanto imparato dagli studenti viene ora messo in pratica attraverso l’impegno e l’esperienza lavorativa del servizio assistenza bagnanti o bagnino.

Il corso per Assistenti Bagnanti abilitati alla Sorveglianza Balneare in mare, acque interne e piscine, si è svolto nei mesi scorsi ed è stato organizzato dall’A.N.M.I. di La Maddalena (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) in collaborazione con il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi di La Maddalena, Stefano Satta, in collaborazione con il Comune e col comandante della Scuola Sottufficiali M.M., Francesco Maffiola, nell’ambito del Progetto Scuola-Marinai d'Italia 2024/2025, approvato dallo Stato Maggiore della Marina Militare.

Gli studenti che hanno conseguito il brevetto, al termine del corso, sono stati sono 16, più 2 loro insegnanti. Con loro hanno conseguito lo stesso brevetto, 8 militari della Marina Militare, 2 della Guardia Costiera e 2 agenti della Polizia Locale. Le postazioni di sorveglianza balneare in mare, sono state aperte a La Maddalena nei giorni scorsi, attraverso gli assistenti bagnanti dell’Ass. Ledum Acqua Forma di La Maddalena, della Federazione Italiana Salvamento Acquatico di Sabrina Pinato.

