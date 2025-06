Fase post elezioni molto tesa a Luras, le polemiche delle ultime settimane rischiano di lasciare pesanti strascichi.

L’ex vice sindaco, Gianni Cabras, parla della campagna elettorale e annuncia querele: «Ho fatto una precisa scelta durante la competizione elettorale, nessun attacco personale nei confronti degli avversari e dei loro sostenitori. La politica non si fa con le maldicenze. Una linea che ha pagato, la mia lista ha perso è vero, faccio gli auguri e i complimenti al neo eletto Leonardo Lutzoni, ma io ho confermato i consensi del 2021. Chiusa la partita elettorale ringrazio le persone che mi hanno dato fiducia e dico basta alle calunnie, altrimenti sarò costretto a tutelarmi legalmente».

Cabras spiega: «L’ex sindaco Mauro Azzena, che io ho sostenuto lealmente sino a quando c’erano le condizioni, mi attribuisce condotte molto gravi, calunnie che devono cessare. Sono molto amareggiato. A differenza di quanto dichiarato pubblicamente da Azzena, ho utilizzato i miei mezzi e le mie risorse personali per garantire alcuni servizi comunali. Ho trasportato l’acqua a chi ne aveva bisogno e messo in campo i miei beni per le esigenze della comunità. Qualsiasi spesa sostenuta dal mio assessorato è stata rendicontata e verificata. Non consento a nessuno di dire cose diverse. Ho tollerato le calunnie e ho atteso la fine della campagna elettorale per rispondere, ma ora mi tutelerò in tutti le sedi. Per quanto riguarda i nuovi amministratori in carica, hanno vinto perché sono un’ottima squadra. Spero, però, che si liberino della vecchia politica».

© Riproduzione riservata