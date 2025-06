Oltre cento chili di vestiti per bambini, in viaggio in dodici scatoloni, direzione Ucraina.

È l’iniziativa di Auser Budoni Odv che riprende le iniziative benefiche dopo cinque anni di inattività.

A inaugurare il nuovo corso dell'associazione l’iniziativa tesa a creare un ponte di solidarietà con le zone martoriate dalla guerra: la raccolta del vestiario (senza scadenza e aperta a chiunque intenda collaborare) sarà destinata ai bambini ospiti degli orfanotrofi ucraini.

Le attività a sostegno delle fasce più fragili della popolazione proseguono con l'avvio, a breve, del servizio di trasporto sociale nel paese gallurese.

