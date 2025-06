L’Amministrazione comunale di Palau ha istituito anche a Poltu Mannu, nei pressi della spiaggia alla fine di via Poltu Mannu, 58 stalli di sosta a pagamento, dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno dalle ore 8 alle 20, al costo di 1,00 €/ora. Decisione che è scaturita dalla considerazione che «in base alla situazione attuale, risulta che l’area di sosta presente alla fine di via Poltu Mannu, in prossimità della spiaggia Poltu Mannu, è dotata esclusivamente di stalli bianchi in cui è ammessa la libera sosta, situazione che la passata stagione non consentiva, come riportato dalla Polizia locale e dalle segnalazioni dei cittadini, una corretta e funzionale rotazione dei mezzi in sosta».

Questa di Poltu Mannu va ad aggiungersi alle altre 6 aree nelle quali vige il regime di sosta a pagamento che sono: il Parcheggio Multipiano con 238 posti; l’ Area dell’ex campo sportivo con 212; l’Area del Porto Turistico con 171; l’Area di Palau Vecchio con 27; L’ Area della Sciumara con 120; e l’Area dell’Isolotto con 27 posti.

A parte la possibilità degli abbonamenti settimanali o mensili, sono confermate le seguenti esenzioni dal pagamento della sosta, estese anche all’area di sosta Poltu Mannu, per i seguenti veicoli: i veicoli dei cittadini residenti muniti di qualsiasi permesso residente in esposizione, esclusivamente per le aree di sosta in prossimità delle spiagge (Palau Vecchio, Sciumara, Isolotto, Poltu Mannu); limitatamente ai veicoli dei cittadini residenti nelle frazioni o aree esterne, muniti del relativo permesso residente in esposizione, anche nelle aree di sosta ex campo sportivo e Porto turistico ma esclusivamente per 3 ore consecutive e con obbligo di esposizione anche del disco orario, come stabilito nel regolamento comunale sulla mobilità urbana ed extraurbana; veicoli delle Forze dell’Ordine o di soccorso e i veicoli comunali e veicoli di imprese svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio; veicoli a disposizione dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno in esposizione; veicoli, in servizio, delle imprese erogatrici dei seguenti servizi essenziali: energia (elettricità, gas), telecomunicazioni, servizio idrico integrato e altri servizi pubblici. E’ infine esclusa dalla deliberazione l’area di sosta a pagamento “Isuledda”, in quanto regolamentata con separata deliberazione di giunta.

