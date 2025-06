Per la prima volta, nelle spiagge di Olbia arrivano i cani da salvataggio: al via, dal 17 giugno, il progetto sperimentale promosso dalla Scuola unità cinofila salvataggio marino, realizzato in collaborazione con il commissario per la Sardegna di Ucsn, Fabio Sarais, e dell'istruttore nazionale, Marco de Nicolo.

Nelle concessioni Kaibeach di Pittulongu e Sunset Beach nella spiaggia di Marinella, a supporto del servizio di salvamento attivo ci saranno i cani bagnini.

Un prezioso aiuto in caso di recupero di persone in pericolo di annegamento o per il recupero di gonfiabili con bambini a bordo, i cani contribuiscono ad assicurare anche un supporto psicologico, agevolando le operazioni di salvamento.

© Riproduzione riservata