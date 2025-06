È stato lo spazio Nexus, nel centro storico di Arzachena, ad ospitare questa mattina la presentazione dei Campionati Europei IQ FOIL Youth & Junior European Championships, organizzata dal Club Nautico Arzachena, ai quali parteciperanno oltre 400 giovani atleti provenienti da tutta Europa.

Si tratta della nuova frontiera del windsurf attraverso l’uso dei foil, che permettono alla tavola di sollevarsi dall’acqua, planare con venti più leggeri e raggiungere velocità altissime rendendo le regate più dinamiche e spettacolari.

Le regate si svolgeranno nel Golfo di Arzachena dal 18 al 25 ottobre. Una manifestazione che sarà di elevato livello tecnico-sportivo, ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, «con molti dei partecipanti, italiani e stranieri, che sono già ai vertici della classifica assoluta», specificando che questo di Arzachena «è uno dei 5 campionati di Classe Olimpica, europei e mondiali, che porteremo in Italia quest’anno».

Dal canto suo, Corrado Fara, del presidente della FIV Sardegna, ha evidenziato come questo evento sia importante tanto dal punto di vista sportivo quanto per i risvolti economici che rappresenta: «Verranno infatti oltre 400 giovani atleti con un numero almeno doppio tra genitori e altri parenti; che conosceranno il territorio, che frequenteranno gli alberghi e i ristoranti e soprattutto faranno da portavoce, una volta tornati nel loro paese, di quella che è la bellezza del territorio».

Stefano Cossu, collaboratore dell’Ufficio di gabinetto dell’Assessorato Regionale al turismo, ha invece sottolineato come il messaggio che viene veicolato con una manifestazione di questo tipo «è che la Sardegna è una regione fruibile tutto l’anno e non solo nei mesi estivi e questa manifestazione, organizzata nel mese di ottobre, ne è una dimostrazione».

Ad aprire i lavori è stato Pier Sesto Demuro, presidente del Club Nautico Arzachena, che ha manifestato tutta la propria soddisfazione e orgoglio per il risultato di portare ad Arzachena una così importante manifestazione internazionale. Soddisfazione ha espresso anche il sindaco, Roberto Ragnedda, che non ha lesinato i complimenti al Club Nautico, ai suoi fondatori, per il lavoro svolto in questi cinquant’anni, «sempre ad alto livello; e questa manifestazione ne è la conferma, perché ospitare eventi di questo genere non accade per caso, avere la fiducia della federazione e avere tante persone che collaborano è significativo del fatto che si tratta di una struttura seria, autorevole e che qualifica il territorio».

