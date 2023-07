A Trinità D'Agultu e Vignola la posta viene consegnata anche in spiaggia. Queste località del Nord Sardegna, tra le più frequentate dal punto di vista turistico, vengono anche prese d'assalto dai i portalettere di Poste Italiane, i quali non di rado sono chiamati a effettuare il servizio di recapito presso gli stabilimenti balneari, non solo ai proprietari, ma anche ai clienti.

Uno di questi è Pietro Mele, portalettere applicato presso il centro di distribuzione di Badesi.

«Trinità d’Agultu e Vignola è una località molto importante per il turismo balneare del Nord Sardegna – ha dichiarato Mele - grazie alla qualità delle acque del mare e ai servizi offerti ai visitatori. Mi ritengo molto fortunato a poter svolgere il mio lavoro, all’aria aperta, soprattutto in primavera e in estate, in uno dei luoghi più suggestivi della costa settentrionale dell’isola. Certo, lo ammetto, piacerebbe anche a me, ogni tanto, fare un tuffo prima di proseguire il giro. Ovviamente non è possibile e allora mi accontento dei ringraziamenti dei clienti, sempre molto sentiti e altrettanto graditi».

