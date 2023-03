“Non è normale che sia normale”. È la frase scelta dai ragazzi di Loiri Porto San Paolo per la panchina rossa che sarà installata in paese in occasione dell’8 marzo. Accanto alla scritta contro la violenza sulle donne, anche il contatto per avere supporto, ascolto e indicazioni sui centri violenza più vicini, tra cui l’Associazione operante sul territorio da diversi anni, Prospettiva Donna.

Il sindaco Francesco Lai, l’assessora ai Servizi Sociali e Pari Opportunità Francesca Asole e la Delegata alla Cultura Debora Fresi evidenziano come sia indispensabile promuovere attività di sensibilizzazione, ma soprattutto impegnarsi concretamente con tutti gli strumenti di supporto presenti sul territorio in modo da sostenere e aiutare le donne che subiscono violenza di genere o non hanno accesso a pari opportunità.

In occasione della festa della donna, il Comune di Loiri Porto San Paolo intende ripercorrere il percorso intrapreso e, si legge in una nota, “si prefigge di continuare per contrastare la violenza verso le donne e garantire pari opportunità, con la consapevolezza che le basi della violenza di genere hanno radici in una cultura e in una società ad oggi ancora troppo patriarcale e maschilista, nonché nelle basi dell’affettività e delle emozioni, aspetti sui quali si ritiene di dover agire per favorire e sviluppare un cambio culturale nelle nuove generazioni, partendo dalla scuola. Solo riuscendo a conoscere il fenomeno si può imparare a riconoscerlo e a contrastarlo”.

Nel 2023 l’Amministrazione comunale continua ad investire risorse per l’avvio di progetti nelle scuole e a favore di genitori e operatori, “con la consapevolezza che occorre un impegno forte e congiunto con le scuole, per fornire alla comunità educante nuovi strumenti di decodifica e conoscenza della realtà per fronteggiare il fenomeno del maltrattamento, della violenza di genere e del bullismo e cyberbullismo”.

La giornata di domani infatti si inserisce in un calendario di manifestazioni che ha visto il Comune impegnato, a partire dal 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in un progetto di approfondimento con le scuole di Loiri Porto San Paolo, attraverso il lavoro di rete tra Servizi Sociali, Scuola, CIPM Sardegna, Biblioteca, Associazione Soroptimist e le Forze dell’ordine. In raccordo con l’Istituto Comprensivo sono stati accesi i riflettori sui temi delle pari opportunità, della discriminazione e della lotta alla violenza contro le donne, rivolgendosi a differenti tipologie di pubblico nei vari incontri. Ai diversi incontri hanno partecipato le associazioni e gli operatori del territorio tra cui il Centro prospettiva Donna, rappresentati dalla dottoressa Patrizia Desole.

La posa della panchina rossa si terrà domani, 8 marzo, alle 11, nella piazzetta ad angolo tra via Vincentelli e via Dante con la partecipazione degli alunni delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria e sarà l’occasione per presentare il convegno “La Complessità della Violenza nelle relazioni: Prevenzione e contrasto”, che si terrà il 27 marzo presso l’aula consiliare di Loiri. L’evento è a cura del CIPM Sardegna (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e la giustizia riparativa), e sarà tenuto da Susanna Murru e da Francesco Pisano e verterà sugli aspetti sociali e giuridici della violenza di genere e sui minori. Il convegno, aperto alla collettività, viene realizzato a coronamento del Progetto “InDifferenza”, che ha preso l’avvio lo scorso anno scolastico e che sta interessando le ultime tre classi delle scuole di Loiri Porto San Paolo e le scuole secondarie di primo grado del territorio.

