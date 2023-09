Il Budoni Summer Bye è la grande festa di fine estate con cui il centro gallurese saluta i suoi ospiti. Domani, 24 settembre, un’intera giornata dedicata allo svago e al divertimento con esperienze sensoriali, intrattenimento per bambini, degustazioni dei prodotti enogastronomici locali e musica.

La ricchissima programmazione turistica studiata anche quest’anno dall’Assessorato al Turismo sarà condensata in un’unica giornata di festa. La mattinata è dedicata allo sport, con escursioni in mountain bike, Qi Gong terapeutico, uscite in kayak, fitness in spiaggia a Porto Ottiolu e un trekking guidato alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio. A metà mattina si parte con l’intrattenimento per bambini, che potranno mettersi alla prova con i giochi di abilità in legno. Per i piccoli più sportivi anche il battesimo della sella a cavallo dei dolcissimi pony ed infine divertimento puro con animazione, gonfiabili e l’immancabile truccabimbi. Per tutta la giornata la via Nazionale sarà allestita con gli stand dello street food e l’offerta del wine experience, un percorso enogastronomico attraverso i sapori della Sardegna. Alle 17 l’esposizione dei lavori e la premiazione dei vincitori del contest fotografico “Solo un attimo”.

Alle 18 la manifestazione entra nel vivo con lo spettacolo in via Nazionale dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, seguita dalla cena in piazza Giubileo curata dai ristoratori di Budoni ed il concerto dei Big Mama.

Dalle 23 tutti con il naso all’insù per dare il saluto all’estate 2023 sotto il cielo colorato dallo spettacolo pirotecnico.

