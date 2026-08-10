«La chiusura del Nido dell’ospedale Santissima Trinità a Cagliari è inaccettabile». Lo scrivono in una nota Massimo Marceddu e Priamo Foddis rispettivamente segretario organizzativo regionale e segretario regionale della Uil Fp.

«Tale struttura rappresenta un’eccellenza regionale con quasi 1500 parti all’anno, circa un sesto di quelli complessivi. Già da tempo era nota la questione sui pediatri dimissionari eppure si è atteso che ciò accadesse per arrivare all’emergenza, a nostro avviso senza che si facesse niente rispetto ad una corretta programmazione che invece sarebbe stata necessaria per tempo».

«Era altrettanto noto – proseguono -, che se non si adottavano dei correttivi strutturali sul reclutamento in assunzione dalla graduatoria dell’Ares, rivedendo i posti presenti nel fabbisogno realmente necessari e non con previsione di assunzioni veramente esigue, la situazione sarebbe precipitata».

Secondo il sindacato «è veramente discutibile la gestione in essere sul contesto sanitario e questa altro non è che l’ennesima dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, di come stanno andando realmente le cose. Il sistema piano piano sta morendo e perdendo pezzi».

(Unioneonline/A.D)

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