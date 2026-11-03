Tre fine settimana tra boschi, sentieri e paesaggi della Sardegna, con escursioni, sport e attività all'aria aperta gratuite, su prenotazione. Torna «Forestas Insieme – Festival delle foreste», l'iniziativa organizzata dall'Agenzia Forestas per far scoprire il patrimonio naturale dell'Isola.

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 e domenica 8 novembre nella foresta di Montarbu, a Seui. Un'occasione per trascorrere qualche ora immersi nella natura, tra passeggiate guidate, escursioni in mountain bike, tiro con l'arco e momenti dedicati al benessere. Non mancheranno yoga e meditazione all'aperto, mentre seminari e mostre permetteranno di conoscere meglio il mondo delle foreste e la loro biodiversità.

Il festival farà tappa in tre diverse aree della Sardegna. Dopo il fine settimana a Seui, il programma proseguirà il 14 e 15 novembre a Monte Lerno, nel territorio di Pattada, dove tra le attività previste ci saranno anche escursioni in kayak sulle acque del lago. Ultimo appuntamento il 21 e 22 novembre sul Monte Arci, nei territori di Morgongiori e Pau.

Le giornate del sabato saranno dedicate soprattutto agli incontri e alle esposizioni, mentre la domenica lascerà maggiore spazio alle esperienze all'aperto. Dai percorsi più semplici alle escursioni per i camminatori esperti, l'obiettivo è coinvolgere persone di tutte le età e far conoscere da vicino alcuni degli angoli più suggestivi del patrimonio forestale sardo. Tutte le iniziative sono gratuite, ma per partecipare è necessario prenotarsi online, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni sono individuali e possono essere effettuate attraverso il portale dedicato alla manifestazione, forestasinsieme.simplybook.it, dove sono disponibili anche le informazioni sulle attività e gli aggiornamenti del programma.

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