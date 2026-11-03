La maggioranza che sostiene la sindaca Nadia Matta ha respinto la proposta di installare le Case dell’acqua nel territorio comunale. La mozione, presentata dal gruppo di opposizione Oltre le Bocche, composto da Dario Giagoni, Ilaria Battino e Andrea Pilia, è stata discussa nell’ultimo Consiglio comunale.

L’iniziativa prevedeva di valutare la realizzazione di uno o più distributori pubblici di acqua potabile, anche nelle frazioni, senza impegnare immediatamente risorse economiche. Si proponeva inoltre un’eventuale installazione sperimentale, per verificare l’interesse dei cittadini. Obiettivi dichiarati, ridurre il consumo di bottiglie di plastica e consentire un risparmio alle famiglie. Sulle ragioni della bocciatura, Oltre le Bocche riferisce: «Durante la discussione, la maggioranza ha parlato di costi di installazione molto elevati». E precisa: «È giusto valutare con attenzione la spesa pubblica: proprio per questo attendiamo di conoscere i preventivi e gli elementi sulla base dei quali sono state indicate quelle cifre, comprese le eventuali spese di gestione e manutenzione». L’opposizione ricorda poi che impianti analoghi funzionano già in altri Comuni italiani, tra cui Vimercate, Massarosa e Torre del Greco. «La nostra richiesta era proprio quella di studiare quale soluzione potesse essere adatta a Santa Teresa».

Sulla vicenda Oltre le Bocche commenta: «Il nostro gruppo prova a fare un’opposizione propositiva, portando idee in Consiglio e cercando il confronto», aggiungendo: «È però difficile costruire qualcosa insieme quando anche una proposta che chiedeva di avviare una valutazione viene respinta». La mozione ha ricevuto solo il voto favorevole del gruppo proponente e quello di Stefano Pisciottu, capo gruppo di Faro Comune per Lungoni. Oltre le Bocche annuncia che continuerà a sostenere l’iniziativa, chiedendo che venga esaminata nel merito.

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