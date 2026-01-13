Centoquattro assunzioni a tempo indeterminato, 62 Comuni coinvolti e 20 Centri per l'Impiego interessati.

Sono questi i numeri dei nuovi Avvisi di avviamento a selezione per l'Agenzia Forestas, pubblicati sul sito istituzionale dell'Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro). I 104 posti messi a selezione derivano dalla ripubblicazione delle posizioni rimaste scoperte a seguito del precedente bando e sono finalizzati a garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno occupazionale già programmato, rafforzando l'operatività di Forestas sul territorio.

Numerose le figure professionali ricercate, che spaziano dai conduttori di macchine e mezzi di diverso tipo ai meccanici, muratori, idraulici e ad altre qualifiche, secondo quanto dettagliato nei singoli Avvisi di selezione.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 20 al 26 gennaio, secondo le modalità indicate nei singoli Avvisi (i bandi sono a questo link).

«Si tratta di un risultato importante - dichiara l'assessora del Lavoro, Desirè Manca - che conferma l'impegno della Regione Sardegna nel rafforzare le politiche attive del lavoro e nel dare piena attuazione agli interventi già programmati. La ripubblicazione dei posti rimasti scoperti consente di offrire ulteriori opportunità occupazionali stabili e di qualità in un settore strategico come quello della tutela ambientale e forestale».

(Unioneonline)

