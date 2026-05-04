Folla di fedeli per Sant’Efisio, oggi il rientro a CagliariDopo aver raggiunto Nora e i luoghi del martirio il simulacro torna nel capoluogo per lo scioglimento del voto
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Sant’Efisio torna a Cagliari. Dopo aver raggiunto Nora e i luoghi del martirio il simulacro del santo rientrerà oggi nella chiesa di Stampace, scortato come accaduto nel corso degli ultimi quattro giorni da una folla di fedeli.
Nella chiesa del capoluogo il tradizionale scioglimento del voto, che porrà fine alla partecipata edizione numero 370 della festa, anche quest’anno emozionante e sentita da parte dei devoti.
Videolina seguirà il rientro del Santo da Pula verso Cagliari, con collegamenti in diretta nelle varie edizioni del telegiornale. Dalle 21 la diretta da Via Roma, con la processione dell’arrivo a Cagliari fino alla chiesa di Stampace.