La Sardegna avrà una legge sul “fine vita” e sarà probabilmente, tempi permettendo, la seconda regione d'Italia ad approvarla, dopo la Toscana».

Lo ha annunciato la governatrice Alessandra Todde, a margine dello spettacolo di Valentina Petrini “La Valigia della libertà - Storia di una disobbedienza civile”, dedicato al tema del fine vita e del diritto all'autodeterminazione, che si è tenuto alla Camera dei Deputati.

«La nostra legge – ha spiegato Todde – è stata depositata e ora deve passare in commissione per essere discussa. E, come la Toscana, saremo una regione che su questo tema farà una “fuga in avanti”.

«È un percorso – ha aggiunto la governatrice su Facebook – che condivido con tutta la maggioranza in Consiglio regionale, a iniziare dal presidente Comandini, e che mi auguro trovi consenso anche in larghi settori dell’opposizione. Due regioni che adottano un provvedimento del genere, aprendo la strada ad altre, rappresentano un forte stimolo affinché il Parlamento faccia il suo dovere e colmi questo vuoto normativo».

