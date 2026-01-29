I lavori dell’Aula sulla manovra 2026 procedono ancora a ritmo di lumaca. La maggioranza vorrebbe arrivare al via libera finale già oggi, in tarda serata, ma la realtà è che sinora sono stati approvati appena tre articoli su diciassette. Il quarto che riguarda l’istruzione sarà votato all’inizio della seduta pomeridiana.

E il centrodestra, per quanto il testo non presenti più grandi motivi di discussione, non sembra disposto a un’accelerata funzionale a chiudere la partita stasera.

Perché questo succeda, l’opposizione dovrebbe ritirare tutti gli emendamenti e rinunciare a dilungarsi nella discussione generale di ogni articolo. È quanto emerge da una riunione di minoranza organizzata poco prima della pausa pranzo. D’altro canto, la maggioranza non starebbe offrendo all’opposizione un buon motivo per agire diversamente.

Potrebbe fare la differenza l’emendamento per l’istituzione del fondo per affrontare i danni del maltempo chiesta proprio dal centrodestra. Ma, allo stato attuale, non si può ancora sostenere con certezza se la Finanziaria otterrà l’ok dell’Aula oggi o domani.

© Riproduzione riservata