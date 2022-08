Ancora uomini ed elicotteri in azione per arginare le fiamme che – anche nella giornata di martedì 23 agosto 2022 – hanno attaccato il territorio della Sardegna.

Mezzi aerei in supporto alle squadre di terra coordinate dal Corpo forestale sono entrati in azione a Donori, in località Monti su Zurru, dove un incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di incolto e 15 di macchia.

Elicotteri in volo anche nelle campagne di Narcao e in quelle di Sindia, dove un rogo è divampato nella zona di Sette chercos.

Complessivamente sono stati 10 gli interventi in poche ore da parte delle squadre anti-incendio in altrettante località dell’Isola.

