Si è insediato, nella giornata di ieri, il nuovo Consiglio comunale di Siapiccia. Nel piccolo centro ai piedi del Monte Arci è iniziato, così, il quarto mandato del primo cittadino, Raimondo Deidda.

Il sindaco, confermato, nel corso della prima seduta, ha nominato la Giunta: Salvatore Oppo, sarà vice-sindaco, con delega ai Lavori Pubblici, sport, patrimonio, rapporti con associazioni e enti del terzo settore, Valentina Craba, assessora a Servizi Sociali e alla Persona, sistema bibliotecario e rapporti con gli enti religiosi, e Alessio Craba ad Ambiente, allevamento e agricoltura, viabilità rurale e rapporti con Forestas.

«Le deleghe – commenta Deidda - sono dettate dal bagaglio di esperienza che ciascuno di loro ha maturato negli ambiti nel corso dell'ultimo mandato elettorale. Vogliamo agire all'insegna della continuità per favorire l'avvio o la chiusura dei progetti in corso».

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