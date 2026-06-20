È entrato in funzione da ieri il parcheggio di via Castelsardo, in zona Lido, uno degli spazi individuati dall'amministrazione comunale per incrementare l'offerta di sosta durante la stagione estiva e contribuire ad alleggerire la pressione del traffico nelle aree più frequentate della città.

L'area, a pochi passi dalle spiagge e a ridosso del centro urbano, rappresenta un punto strategico per chi desidera raggiungere comodamente sia il litorale sia il cuore della città. Con una tariffa di 90 centesimi all'ora, si conferma inoltre il parcheggio a pagamento più economico di Alghero.

Per i residenti resta valida la gratuità attraverso il rilascio dell'apposito pass. Il parcheggio di via Castelsardo, già sperimentato con buoni risultati nella scorsa stagione, si aggiunge alle aree di sosta attivate in viale 1° Maggio, via Eduard Toda, viale Giovanni XXIII, via Vittorio Emanuele, via Aldo Moro, via degli Orti, via Enrico Costa e viale Burruni. Un sistema che lo scorso anno ha consentito di mettere a disposizione circa 1.500 posti auto tra aree pubbliche e private.

«Si tratta di un progetto avviato lo scorso anno dall'assessore Roberto Corbia e che stiamo progressivamente migliorando sulla base dell'esperienza maturata sul campo e delle esigenze emerse da cittadini e visitatori», dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto.

«Continuiamo a investire sulla mobilità sostenibile e sulle alternative all'utilizzo dell'auto privata, ma nel frattempo riteniamo doveroso fornire risposte concrete a una delle criticità che da anni caratterizzano il periodo estivo. L'ampliamento dell'offerta di parcheggi e l'introduzione di nuovi servizi vanno proprio in questa direzione: rendere più semplice e agevole vivere e visitare la città».

L'assessore alla Mobilità Roberto Corbia invita i cittadini a utilizzarlo il più possibile, contribuendo così a ridurre il traffico e la pressione della sosta nelle aree centrali. Tra le novità del 2026 figurano pure l'installazione di servizi igienici nei parcheggi di viale 1° Maggio e via Castelsardo, una richiesta avanzata da tempo dagli utenti per rendere più confortevole la permanenza.

Novità anche per il parcheggio dello Chalet, dove è stato attivato un punto informazioni dedicato all'assistenza degli utenti. Ogni giorno, dalle 9 alle 12, sarà possibile ricevere supporto per la richiesta del pass residenti e avviare direttamente la pratica sul posto, senza dover necessariamente utilizzare i servizi online. Un'iniziativa pensata soprattutto per agevolare le persone meno pratiche con gli strumenti digitali.

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