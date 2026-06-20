Tra i paesi che erano coinvolti nel voto dello scorso 7 e 8 giugno, anche a Baressa è stata fissata la data per l’insediamento del nuovo Consiglio comunale, guidato dal confermato Mauro Cau. La prima seduta è in programma, infatti, martedì 23 giugno, alle 18, nell’aula consiliare del municipio. Nel corso dell’insediamento, il primo cittadino ufficializzerà anche il vice-sindaco e le cariche assessoriali.

Cau era l’unico candidato alla fascia tricolore nel paese delle mandorle, alla guida della lista “Baressa Rinasce 2.0”. Ha superato il quorum del 40% già nella giornata di domenica, soglia che il primo cittadino uscente doveva sfondare per trovare il bis.

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