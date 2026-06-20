Dopo le elezioni dello scorso 7 e 8 giugno, continuano a insedirarsi le amministrazioni comunali elette. Tra i comuni all'esordio c'è anche Curcuris, con il Consiglio comunale che si è insediato nella serata di giovedì, negli spazi di "Casa Pilloni". Dopo il giuramento del confermato Raffaele Pilloni, al secondo mandato, si è passati all'ufficializzazione dei componenti della Giunta. All'interno dell'esecutivo sarà presente Roberta Frau, nuova vice-sindaca, che si occuperà di Pari Opportunità, politiche sociali e sanità. Assessori, invece, Massimo Fanari, che si occuperà di Lavori Pubblici, patrimonio e decoro urbano, e Giuseppe Porcu, ad Agricoltura, sport e tempo libero, turismo e ambiente. Il primo cittadino, infine, terrà in carico Bilancio e programmazione, cultura e istruzione, affari generali, trasporti e viabilità

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