Se non è una bordata, è qualcosa di molto simile: «Non investire le risorse per i lavori di manutenzione straordinaria sull'ospedale Brotzu, perché si vuole costruire un nuovo ospedale su Cagliari, è una scelta contraria al buonsenso».

Fuoco amico sulla Giunta Solinas da parte di uno dei principali “azionisti” della coalizione di centrodestra. E’ la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, la senatrice Antonella Zedda, a entrare a gamba tesa sui temi della Sanità, che negli ultimi giorni hanno tenuto banco un po’ in tutti gli ambienti della politica sarda dopo le dichiarazioni del governatore sulle nuove strategie strutturali: «Da cittadina sarda sono felice che si pensi a nuovi e moderni ospedali ma, da politico sono fortemente convinta che ciò vada fatto di pari passo con fare tutto il necessario per riqualificare e modernizzare quelli esistenti», scrive Zedda. «Questo discorso vale ancora di più per Il Brotzu, eccellenza sanitaria della Sardegna, riferimento essenziale per tutta l'isola e per tutti i sardi. Attendere la conclusione di un nuovo ospedale che, a voler essere molto ottimisti, non potrebbe essere pronto prima dei prossimi 3/5 anni, significa mettere a rischio la gestione dell’emergenza in Sardegna e lasciare senza cure migliaia di cittadini».

La conclusione, di fatto, assomiglia a un avvertimento: «Decisioni di questo tipo richiedono riflessioni più approfondite con il coinvolgimento di tutta la coalizione ai massimi vertici».



