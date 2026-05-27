«Pare che il direttore generale dell'assessorato alla sanità Thomas Schael sia vicino alle dimissioni, negli uffici mormorano che non veda l'ora di scappare dal disordine amministrativo e politico della presidente Todde, magari si tratta solamente di pettegolezzi, meglio, la presidente non avrà problemi a smentire».

La denuncia arriva dal vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Fausto Piga, che prosegue l'attacco frontale sulla situazione del sistema sanitario sardo, dopo l'ultimo allarme sulla carenza di posti letto. Ma a strettissimo giro arriva la smentita: secondo fonti della presidenza si tratta di voci totalmente infondate.

«L'attuale dg della Sanità della Regione Sardegna, scelto dalla Todde in persona, ha assunto l'incarico lo scorso febbraio firmando un contratto della durata di cinque anni, ipotizzando quindi un rapporto lungo e duraturo per dare stabilità alla sanità sarda - sottolinea Piga in una nota - ma se la notizia delle paventate dimissioni fosse vera, sarebbe l'ennesimo fallimento e perdita di tempo della presidente Todde che si sceglie i collaboratori per poi cacciarli perché non all'altezza delle sfide sarde, come successo con l'assessore Bartolazzi, o peggio ancora sono gli stessi nominati dalla Todde a scappare dal caos politico del campo largo». Dalla Presidenza, come detto, confermano che il dg Schael è e resterà regolarmente al lavoro, in questi giorni alle prese con impegni al ministero e nella commissione consiliare.

(Unioneonline)

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